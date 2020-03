Nya regler spär på tuff situation för krogar

Stopp för bufféer, trängsel i köer och barhäng. Nu tillåts enbart bordsservering och take away för att minska smittspridningen i Sverige. – Just nu är antalet personer i restaurangen inte det stora problemet – folk vågar sig inte ut, säger Natalie Hallbäck på snabbmatsrestaurangen Stippes i Malmö.