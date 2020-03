Bank of England lämnar styrräntan oförändrad

Efter två räntesänkningar på kort tid valde Bank of England som väntat att låta styrräntan ligga kvar på 0,1 procent vid dagens penningpolitiska möte. På grund av coronaviruset har Bank of England under mars månad genomfört två räntesänkningar. Dagens beslut var enhälligt men direktionen meddelar samtidigt att man är redo för ytterligare stimulansåtgärder i form av stödköp.