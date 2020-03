Utanför Sverige höjs kritik mot institutioner som samarbetar med externa partner vars bakgrund och pengar kan ifrågasättas, skriver Martin Schibli.

Verk av Hassan Sharif från samlingsutställningen ”Odradek” på Malmö konsthall 2018. Bild: Lars Brundin

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Auktoritära stater, till exempel staterna runt Persiska viken, finansierar en allt större del av världens nya museer (HD 8/2). En av de mest lysande stjärnorna i den regionen, Hoor Al-Qasimi, kommer i september att vara curator för utställningen ”I am the single work artist” med Hassan Sharif (1951–2016) på Malmö konsthall, tidigare visad på Sharjahstiftelsen. Versionen på Malmö konsthall gör Hoor Al-Qasimi tillsammans med konsthallschef Mats Stjernstedt. Utställningen har alla förutsättningar att bli intressant. Sharif var en central konstnär i Förenade Arabemiraten och bidrog där till ett gryende konstliv. Hans konst har under senare år visats i en rad internationella sammanhang.