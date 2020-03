En 30-årig man misstänks för att ha stulit plånboken från en 82-årig kvinna med rollator.



Händelsen inträffade vid 14-tiden på onsdagen.

Kvinnan hade precis varit inne i spel- och tobaksbutiken Direkten på Storgatan och löst in en mindre lottovinst när hon svängde runt hörnet och in på Laxgatan. Ungefär i höjd med pizzerian Little Mamas blev hon hejdad av en okänd man som skrek något i stil med: "Du glömde nog något."

När kvinnan stannade till passade han på att stoppa handen i hennes ficka och stjäla hennes plånbok med ett par hundra kronor i kontanter. Därefter försvann han springande från platsen.

Tack vare kvinnans beskrivning av mannen och flera vittnen kunde en 30-årig man gripas av polisen.

Mannen, som är hemmahörande i Ängelholm, är nu delgiven misstanke om grov stöld.

Kvinnan chockades av händelsen, men fick inga fysiska skador.