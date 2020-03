I natt släppte rockartisten den 17 minuter långa ”Murder most foul”. Håkan Engström lyssnar på en skildring av USAs utveckling sedan mordet på John F Kennedy 1963.

En talesman för sin generation har han kallats, men det var ett tag sedan. När Bob Dylan och hans jämnåriga nu hör till riskgruppen under hot från en farsot med gammaltestamentliga proportioner har han generationers öron riktade mot sig, men han företräder ingen annan än sig själv.

Det är svåra och osäkra tider. Den sortens som ropar på ett temaalbum av Nick Cave. Istället: en enstaka låt från en av Caves lärofäder. Den heter ”Murder most foul”, uppkallad efter en Agatha Christie-filmatisering, och tar fasta på människors ovisshet, oro och dödsångest. Den låter verkligen som något Cave och hans fiolspelande kompanjon Warren Ellis hade kunnat komponera: en långsam vandring längs en enkel men ändlöst växlande ackordföljd där överraskningarna under den nära 17 minuter långa rutten helt ligger i pratsångarens text och fraseringar.

Den utspelar sig i ett dramatiserat tillstånd, som hade utgjort 17 minuter av undantag i melodiradion men som i Bob Dylans värld ändå känns bekant. Närmast ekar den kanske av den grubblande långvandringen i mytspäckade ”Ain't talking” från det bara delvis ironiskt betitlade albumet ”Modern times” från 2006.

Undantagstillstånd? Ja. Men detta plötsliga släpp — vid midnatt, natten till fredagen — handlar inte om corona, inte explicit. Mer troligt är att det handlar om att Dylans japanska aprilturné ställts in och att sommarturnén är i fara. Att upprätthålla en never ending tour i dessa tider, oroligt a-changin', är svårt. Karln får göra något annat. Alltså offentliggjorde han denna låt som han enligt egen utsaga spelat in ”some time ago”. A matter of timing, and the timing was right, som det heter i texten. Rätt läge att offentliggöra en första egenkomponerad låt efter åtta år av självvald karantän med på tok för många Frank Sinatra-låtar på repertoaren.

Den tycks vara en redogörelse av mordet på John F Kennedy, november 1963, men rätt snart blir det ändå uppenbart att Dylan har mer i tankarna än Kennedy. Mordet i Dallas är hållpunkten som låten kretsar kring, men under den rocklyrikakademiska kvart som ”Murder most foul” fortgår pratsjunger han om hemlandets utveckling eller labyrintgående under decennierna som följt. Han talar om undergång och om domedagen — alltid dagsaktuell i min och Bobs bok — men kastar också referenser omkring sig, närmast skissartat och impressionistiskt, som om han skrivit ner en medvetandeström medan han bläddrat i en komprimerad musikhistorik. Beatles är där, liksom Patsy Cline, Thelonious Monk, Nina Simone och en Wolfman Jack som talar i tungor. Han drar sig till minnes både ”Borta med vinden” och ”Nightmare on Elm Street”.

Han är, kort uttryckt, väldigt mycket Bob Dylan. Och nu är dagen räddad, domedag eller ej.