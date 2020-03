Efter avvikelser kring vårdhygienen stängs sex vårdanställda på äldreboendet Ängslyckan i Teckomatorp av från arbetet. "Ser oerhört allvarligt på detta", säger vård- och omsorgschefen.

Efter ett flertal anmälningar om avvikelser har sex vårdanställda på en avdelning på äldreboendet Ängslyckan i Teckomatorp stängts av medan Svalövs kommun gör en utredning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska talar om "påtaglig risk för smittspridning bland vår personal och våra brukare" i ett pressmeddelande som skickades ut under fredagen.

– Det handlar om hälso- och sjukvårdsavvikelser och här har kommit in ett flertal på kort tid som vi sammantaget ser väldigt allvarligt på, säger vård- och omsorgschefen Madeleine Moberg.

Efter samtal med de vårdanställda valde man att stänga av dem under utredningstiden.

– Det här kommer också att skickas till Inspektionens för vård och omsorg, Ivo, som lex Maria och lex Sarah eftersom vi ser att här finns en väldigt påtaglig risk för våra brukare och de anställdas kollegor.

Ni talar om risken för smittspridning – handlar det om corona?

– Smittspridning kan ju vara av olika allmänfarliga sjukdomar. Det behöver inte vara covid. Men vi är ju särskilt uppmärksamma nu när vi pratar om covid. Men jag kan inte gå in på det på grund sekretessen.

Kan du gå in på vilket sätt det fanns en risk för smittspridning?

– Det är utifrån de avvikelser där vi ser brister i den basala vårdhygienen, som vi har tryckt väldigt hårt på framför allt sedan pandemin kom.

Hur uppdagades det här?

– Avvikelser kommer ju in från personalen själva, från sjuksköterska, från enhetschef eller kollegor. Nu kom det in ett flertal under en kort period. Och lägger man samman det blir det tyvärr så att det finns medarbetare som vi ser har brustit. Hur de har brustit får utredningen visa.

Har någon blivit smittad till följd av avvikelserna?

– Det får utredningen visa. Och det kan jag inte gå in på. Det är sekretess om någon drabbats eller inte drabbats.

Det sticker ut att sex anställda skickas hem. Hur ser du på det?

– Jag ser oerhört allvarligt på detta. Det är inget man gör lättvindigt utan detta har verkligen varit noga övervägt. Jag är jättesorgsen och det skapar också en enorm oro och rädsla. Samtidigt bedömer vi det så pass allvarligt att vi inte hade något annat val än att gå ut med det. Vi vill inte ha någon ryktesspridning.

Vård- och omsorgschefen uppger att man nu har ställt om verksamheten för att för att ge en trygg och säker vård och omsorg för de 30 boende på Ängslyckan.

– Det är jättesorgligt för alla drabbade. Det var med tungt hjärta jag samlade personalen. Samtidigt är det en stor besvikelse i en tid då vi behöver varje hand för att ge en god, trygg och säker vård, säger Madeleine Moberg.