Skåne är fortfarande bara i början av coronaepidemin. Men om Folkhälsomyndighetens prognoser stämmer måste regionens sextio intensivvårdsplatser mer än fördubblas, och 500 sjukhussängar avsättas för covid-19-sjuka när smittan når sin topp.

Det finns en plan, i fem steg, för att stegvis öka antalet vårdplatser och iva-platser i Region Skåne berättar regiondirektören Alf Jönsson.

– Men vi är fortfarande knappt uppe på steg ett av den trappan, förtydligade han.

– Tillgången till iva-platser kommer att vara en kritisk faktor för hur Region Skåne kan hantera situationen.

Folkhälsomyndigheten (FHM) räknar i sina prognoser med att en svårt sjuk patient behöver åtta dagars sjukhusvård, nära två veckors iva-vård och därefter ytterligare fem dagars vanlig vård.

Region Skåne räknar utifrån det med att det behövs runt 500 vårdplatser och 150-200 iva-platser, när coronapandemin härjar som värst här.

Coronaviruset angriper lungorna, och för de svårast sjuka är det hosta, feber men framförallt svårighet att andas och syresätta blodet som är det kritiska. Någon medicin finns inte, det enda sjukvården kan göra är att hålla nere febern och ge syrgas i mask, grimma eller respirator.

Det finns tre nivåer av covid-19-vård, där skånska sjukhus ännu så länge bara använder sig av två.

• Isoleringsvård. Patienter med misstänkt eller konstaterad smitta får ligga på särskilda rum, som på infektionsavdelningar har egna ingångar utifrån och slussar in från korridorerna. Enkelrum på andra avdelningar kan också fungera som isolering.

• Iva-vård. För patienter som behöver konstant övervakning, är nedsövda och beroende av respiratorvård. Mycket personalintensiv vård med specialutbildad personal i rummet hela tiden. Många covid-19-patienter tillfrisknar efter iva-vård, de äldsta och sköraste hamnar aldrig här eftersom själva vården är för påfrestande.

• Kohortvård. När antalet covid-19-sjuka blir riktigt många, kan flera patienter vårdas tillsammans i flerbäddsrum eller stora salar. Där är inget svenskt sjukhus ännu, men överallt pågår planering för sådana lokaler. Harald Roos, sjukhuschef i Helsingborg, tittar till exempel på tomma lokaler på Ängelholms lasarett.

Utgångsläget i Region Skåne är ständig vårdplatsbrist och sextio iva-platser fördelade på de fem akutsjukhusen Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad.

Hur ska antalet iva-platser kunna ökas till närmare 200?

Det mindre fältsjukhus som Försvaret bygger upp utanför Helsingborgs lasarett ska innehålla iva-platser. Även på övriga akutsjukhus finns planer på att göra om rum och salar för allvarlig sjuka.

– Vi räknar med att på ganska kort tid kunna dubbla antalet iva-platser, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Pia Lundbom.

Räcker utrustning och specialpersonal till för den intensivvården, eller blir det ”lätt-iva”?

– Vi har en definition på vad en iva-plats är, den medicinska säkerheten ska upprätthållas. Utrustning finns det tillgång till, vi har beställt och kommer att få många fler respiratorer, säger Pia Lundbom.

– När det gäller bemanning så behöver vi vidareutbilda personal från operation och narkos som har rätt grundkompetens. Och vi behöver hålla vår personal frisk, länge.

Eftersom Region Skåne har ställt in i stort sett alla planerade operationer, finns det för ovanlighetens skull tillgång till operations- och narkospersonal. I den snabbutbildning som nu sker för covid-19-patienterna kan man också koncentrera sig på en sak – att lungorna fungerar.

Hur ska man kunna skaka fram så många vårdplatser, avskilda från andra patienter?

– Genom att vi drar ner på planerad vård och operationer, så frigör det kapacitet för covid-19-vård, säger Alf Jönsson.

Detta märks på akutmottagningarna just nu. De har just nu lättare än någonsin att hitta vårdplatser för att lägga in patienter. Det har uppstått en stillsam glipa när färre personer söker vård av smitträdsla och innan corona-stormen nått Skåne.

Med tanke på att många inom vården är hemma med förkylningar och sjuka barn, räcker det?

Det pågår stora utbildningsinsatser inom sjukvården, där sjuksköterskor, undersköterskor och läkare får nya roller och nytt ansvar.

– Det är vad som krävs för att vi ska kunna bemanna alla platser, och sjukhusen håller på att se över. Sus har kommit långt i hur man kan flytta om personal, säger Pia Lundbom.

Samtidigt fylls personalstyrkan på med personal utifrån som nu anmäler sig. Pensionärer, sjuksköterskor som jobbat i andra branscher och vårdstudenter.

– Vi är imponerade av att så många vänder sig till oss, och kommer att ta hand om alla som vi kan, säger Pia Lundbom.