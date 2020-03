Enorma stödåtgärder skapar nya risker

Stater pumpar just nu in svindlande summor pengar till hushåll, företag och banker för att hålla liv i ekonomin, när nästan allt tvärnitar till följd av coronapandemin. Pengarna kommer till stor del från centralbankernas sedelpressar och medför en ökad risk för finansbubblor och hög inflation längre fram. Men den risken måste tas just nu, enligt experter TT har talat med.