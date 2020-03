Personalbrist hotar grönsaksskörden

Svenska grönsaksodlare är till stor del beroende av utländsk arbetskraft under sommarhalvåret.

– Men kan de inte ta sig hit riskerar det att få allvarliga konsekvenser för skörden, säger Sara Berger på Sydgrönt.

Lars Wall Persson på lantbruket Ellenholm & Vadensjö. Bild: Sven-Erik Svensson

De första grönsakerna börjar mogna i södra Sverige och om några veckor drar skördesäsongen igång på allvar. Till skillnad mot spannmål, som skördas med maskiner, handlar just grönsaker om manuellt arbete. Ett vanligt år kommer runt 5000 personer från framför allt Baltikum och Polen till de svenska odlarna under sommarhalvåret. Men trots att de har tillstånd att komma in i Sverige har bara ett fåtal anlänt. Anledningen är att många inte får lämna sina länder. En annan förklaring är att det inte går båtar och flyg som gör att de kan ta sig hit.