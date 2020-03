Tränarnestorn som förälskade sig i södra Halland fyller 80

Han har jobbat med flera av Sveriges bästa fotbollstränare och fostrat en av landets bästa spelare. Karl-Erik From har levt för idrotten i allmänhet och för fotbollen i synnerhet. I hjärtat finns utöver moderklubben Halmstads BK även Skottorps IF och Hasslövs IS.

Karl-Erik From har tränat i hela sitt liv. Varje morgon cyklar han på sin träningscykel. Det tycker han är extra viktigt sedan han drabbats av Parkinsons sjukdom. Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson – Jag har fått vara med om otroligt mycket genom idrotten. Visst finns det saker jag ångrar men jag skulle inte vilja ha någonting ogjort, säger den blivande 80-åringen.