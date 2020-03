Minnesord om Mattias Andersson

Mattias Andersson, Lund, avled den 2 januari i en ålder av 45 år. Han sörjs närmast av sin hustru Tania, fyra söner, föräldrarna Lars-Göran och Lena samt syskonen Magdalena och Martin med familjer.

Mattias växte upp i Tvååker och tog studentexamen vid Peder Skrivares skola i Varberg. Hans fysikintresse ledde till en flytt till Lund där han läste fysikerprogrammet vid Lunds universitet och efter forskarutbildning vid avdelningen för kärnfysik tog en licentiatexamen.

Under hela sin studietid fann Mattias glädje i att handleda yngre studenter varför han så småningom sökte sig mot lärarbanan. Efter att ha kompletterat med en pedagogisk utbildning för gymnasielärarexamen anställdes Mattias på S:t Petri skola 2007 som fysik- och matematiklärare. På S:t Petri blev Mattias sedermera både lektor och ämnesansvarig i fysik.

Som lärare och kollega var Mattias mycket uppskattad och han engagerade sig i undervisningens och skolans utveckling. Han var mild och vänlig och hade ständigt elevens bästa i fokus. Mattias delade alltid med sig av sin stora kunskap på ett ödmjukt sätt och med sitt inspirerande förhållningssätt gav han sina elever såväl bredd som djup i fysikämnet.

Mattias startade flera fördjupningskurser och var en stark kraft bakom att elever från S:t Petri vann lagtävlingen i nationella Wallenbergs fysikpris 2017.

Mattias var under flera år engagerad i IYPT Sverige, en internationell lagtävling för gymnasister i att forska, presentera och diskutera resultaten. Mattias handledde och förberedde de svenska eleverna samt deltog ett flertal gånger som ledare, jurymedlem, och svensk delegat under de internationella tävlingarna.

Mattias var också en av grundarna till Lektorsgruppen, ett forum för lärare med forskarutbildning, inom Svenska Fysikersamfundet. Mattias ansvarade bland annat för Månadens Problem vilket kombinerade problemlösnings- och samarbetsförmåga, något som passade Mattias person utmärkt.

Mattias deltog också i arbetet med att konstruera kursprov, skrev remissvar och presenterade egna fysikproblem och sätt att bedriva undervisning. Mattias var också en mycket uppskattad styrelsekamrat i Svenska Fysikersamfundet.

Vi minns Mattias som en väldigt varm person som ofta pratade om sin kära familj. Mattias var en mycket älskad make och pappa som gärna åkte på campingutflykter eller gjorde andra spontana aktiviteter med familjen. Han delade gärna med sig av sin fysikkunskap till sin fru och sina barn liksom det stora intresset för brädspel.

Ofta spelade han något av sina många brädspel med familjen och de besökte olika spelmässor tillsammans. Mattias hade också en stark fascination för Japan med dess språk, kultur och då inte minst sumobrottning.

Vi saknar honom mycket, och våra tankar går till Tania och grabbarna.

Physicists never die, they just accelerate to the speed of light.

För vänner och kolleger

Lars Gråsjö

Lektorsgruppen och IYPT

Anne-Sofie Mårtensson

Lektorsgruppen

Fredrik Olsson

Lektorsgruppen

Christina Wehtje

biträdande rektor S:t Petri skola

Jonathan Weidow

ordförande Svenska Fysikersamfundet