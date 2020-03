Henrik Stenson har inte rört en golfboll på över två veckor sedan alla golftävlingar skjutits upp på grund av det nya coronaviruset. Och han planerar att inte röra någon på ett bra tag till – i stället rensar han i garaget. – Jag känner ingen stress att träna eller spela, säger svensken till The Guardian.

Vilken som blir den första stora golftävlingen att faktiskt gå av stapeln är oklart. US Masters och PGA-mästerskapen har båda skjutits upp och US Open i juni riskerar högst troligt samma öde, enligt New York Times.