Cirkus Cirkör ställer in publik verksamhet

Nycirkusgruppen Cirkus Cirkör ställer in alla planerade föreställningar och sin kursverksamhet i Stockholmsregionen. Föreställningen ”Bloom” skulle ha spelats på bland annat Artipelag, Uppsala stadsteater och en cirkusfestival i Rotterdam under våren. Nu ställs samtliga kvarvarande föreställningar in, enligt ett pressmeddelande.