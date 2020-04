Det är förseningar i tågtrafiken på grund av strömlöst på Raus. Detta påverkar Pågatågen med en del inställda tåg samt korta tåg. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång, meddelar Trafikverket.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är Hässleholm, Bjuv, Helsingborg C, Ystad, Kristianstad C, Burlöv, Dösjebro, Glumslöv, Gunnesbo, Ramlösa, Hyllie, Hjärup, Häljarp, Kävlinge, Landskrona, Lund C, Malmö C, Rydebäck, Triangeln, Åkarp och Trelleborg.

Informationen gick ut klockan 04.13 under onsdagsmorgonen.