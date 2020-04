Jazzmusikern Wallace Roney död av covid-19

Wallace Roney spelade jazztrumpet tillsammans med storheter som Miles Davis och Art Blakey under sin fyra decennier långa karriär. I förra veckan avled han i sviterna av covid-19, rapporterar flera amerikanska medier.

Roney föddes 1960 i Philadelphia och började spela trumpet när han var fem år. Vid 12 års ålder blev han en av medlemmarna i kvintetten Philadelphia Brass. Han kom sedan med i Jazz Messengers och medverkade på mängder av skivor under 1980- och 90-talen.

En höjdpunkt i Wallace Roneys karriär kom när han spelade med sin idol Miles Davis 1991 på jazzfestivalen i Montreux. Det förevigades i filmen ”Miles Davis: Birth of the cool”. Roney tilldelades en Grammy 1994 tillsammans med de kvarvarande medlemmarna i Miles Davis Quintet för albumet ”Tribute to Miles”.

Wallace Roney blev 59 år.