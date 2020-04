Den sjungande barnläkaren möter tystnaden i coronatider med att släppa sitt debutalbum. I HD:s musiksatsning ”Scenen är vår” ger sångerskan Josefin Björk Werner lyssnarna en försmak.

Josefin Björk Werner. Bild: Rasmus Malgerud Björgell

Du kan ha hört henne under sommarens swingkvällar i Norra hamnen eller under någon av de jazziga after work-konserter som huserat på bland annat V Hotel i Helsingborg sedan hösten 2018.