H&M ger besked om coronakraschen

Fakta

Under perioden 1 december 2019 till 29 februari 2020 ökade H&M:s nettoomsättning med åtta procent till cirka 55 miljarder kronor. I lokala valutor var ökningen fem procent.

En negativ utveckling till följd av coronautbrottet märktes under andra halvan av kvartalet, främst i Kina, enligt bolaget. Som helhet minskade försäljningen i Kina med 24 procent under kvartalet. Som mest var 334 av 518 butiker i Kina stängda under februari.

H&M-gruppens försäljning ökade med sju procent i lokala valutor, när Kina, Hongkong, Singapore, Macau, Japan och Taiwan exkluderas.

När försäljningsrapporten kom i mitten på mars märkte bolaget redan en negativ effekt i Europa med stängda butiker i Italien, Polen, Spanien, Tjeckien, Bulgarien, Slovenien, Frankrike och delvis Grekland mot bakgrund av myndigheters beslut. Samtidigt började försäljningen i Kina återhämta sig, enligt bolaget.

Källa: H&M