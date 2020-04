Hembränd sprit och pistol – fynd vid polisinsats på Högaborg

Fyra liter hembränt upphällt i flaskor under en bardisk i vad polisen ser som en svartklubb och en pistol gömd i ett gemensamt utrymme i ett flerfamiljshus var två av polisens fynd under en insats på Högaborg under tisdagen.

I en så kallas medlemsförening i området är polisen ofta på besök. Under tisdagen fann man fyra liter hembränt och spår av kokain i lokalen.