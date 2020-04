Mindre kontantvana ger fler falska sedlar

Antalet upptäckta förfalskade 500-kronorssedlar har ökat markant i Stockholmstrakten under årets första månader. Under samma period i fjol hade bedrägerisektionen 50 ärenden jämfört med 245 ärenden under första kvartalet i år.

”Kontanthanteringen minskar stadigt och allt färre personer hanterar fysiska sedlar. Därmed har också fler svårare att avgöra en sedels äkthet”, säger Patrik Lillqvist, chef för bedrägerisektionen i Stockholm, i ett pressmeddelande.