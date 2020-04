Tegnell om coronabeskedet till idrotten: Ett missförstånd

Träning och matcher kan fortsätta i Sverige under coronautbrottet. Statsepidemiolog Anders Tegnell beklagar att Folkhälsomyndighetens tidigare besked kunde tolkas som att all idrott skulle ställas in.

– Det uppkom ett litet mindre missförstånd om exakt hur drastiskt man skulle tolka det här, säger Tegnell.