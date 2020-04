IFK-kompisen sitter fast – men Joel Bengtsson är hemma igen

Klubbkompisen Adam Landén sitter kvar inne på sin skola i Florida, men för IFK Helsingborgs häcklöpare Joel Bengtsson var valet enkelt.

– Jag ville hem så snabbt som möjligt.

Från sol och trettio plusgrader, till en något trevande vår i Skåne. Jo, IFK Helsingborgs häcklöfte Joel Bengtsson erkänner att han hellre velat vara kvar borta i Florida.

– Men nu är det skönt att vara hemma. Plötsligt dog hela stan, allt exploderade på en enda gång och när skolan stängdes ner ringde jag direkt för att boka om min hemresa, berättar Joel Bengtsson, när han fått lite lugn och ro hemma i Annelöv utanför Landskrona.

Det var onekligen snabba ryck innan IFK-löparen trampade svensk mark igen. För bara lite mer än veckor sedan var allt precis som vanligt. Utomhussäsongen skulle dra igång med en tävling på Joel Bengtssons skola; University of Texas, i Arlington, och höjd och spjut hade redan börjat så smått.

– Jag höll på att förbereda mig för ett häcklopp, då kallades till ett krismöte och på några minuter ställdes hela tävlingen in. Det var bara att packa ihop sina grejer.

IFK-aren berättar att han visserligen sett lite på nyheterna, om att coronaviruset var på väg, men han hade inte alls märkt någonting. Sedan gick det undan, i stort sett allt stängdes ner och till slut kom beskedet – det var i förra veckan – att det också gällde hela universitet, med 40 000 elever.

– Jag hade en hemresa bokad till den 15 juni, när terminen skulle vara slut, och jag inser att jag haft lite flyt. Andra har haft problem att komma hem, men jag fick tag på ett flyg till Göteborg via London.

Nu har Joel Bengtsson varit hemma några dagar, han har kommit igång med IFK-träningen under Kenth Olssons ledning och studierna sköter han framför datorn.

– Det är ju lite häftigt, att jag sitter hemma i Annelöv och pluggar in det sista för terminen, inser Joel Bengtsson. Men det fungerar riktigt bra.

Rent friidrottsmässigt var det ändå en besvikelse att behöva avbryta USA-sejouren. Trots en rätt knepig fotskada – "Jag fick tejpas hårt och käka smärtstillande ett tag" – slog Joel Bengtsson nytt klubbrekord på 60 meter häck, med 8,02, och nu var målet att ta sig till de stora studentmästerskapen, NCAA.

– Jag har inte riktigt hunnit tänka på den svenska säsongen, men jag hoppas ju att det blir några tävlingar i alla fall. Och då är målet att gå under fjorton sekunder, säger Joel Bengtsson, som har ett personbästa på 14,31 på 110 meter häck, men i så fall skulle bli tidernas snabbaste IFK-are även i den grenen.

Borta i Florida sitter samtidigt den tre år yngre klubbkompisen Adam Landén kvar på IMG Academy i Bradenton. Adam, precis som Joel Bengtsson fostrad i IF Kronan i Landskrona, berättar i ett mejl om hur allt började med att en stor tävling i New York, den 12 mars, plötsligt ställdes in.

– Sedan gick skolan i karantän och om man lämnade campusområdet fick man inte komma tillbaka förrän den 20 april, då det ryktas om att skolan ska öppnas igen.

Tillsvidare bedriver även Adam Landén sina studier online, medan träningen fortsätter inne på skolan. USA-karriären har för övrigt fått en lysande start och han har till exempel redan hunnit med sitt unga livs första 400-meterslopp under 50 sekunder, 49,97.

– IMG Acadamy är ett av de få ställena där träningen fortfarande pågår i USA och det är mest därför jag bestämt mig för att stanna kvar, förklarar IFK-aren.