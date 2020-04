Chalamet och Hammer med i succéuppföljaren

Förproduktionen av uppföljaren till ”Call me by your name” ligger på is under coronapandemin. En glad nyhet är dock att regissören Luca Guadagnino har bekräftat att både Timothée Chalamet och Armie Hammer har tackat ja till att reprisera sina roller från den bitterljuva originalfilmen, skriver Daily mail som refererar till den italienska tidningen La Repubblica.