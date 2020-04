Drönare bevakar utegångsförbud i Jordanien

Jordanien kommer att använda drönare och övervakningskameror för att se till att invånarna följer det utegångsförbud som införts för att bromsa virusutbrottet.

– Militären och säkerhetstjänsten kommer att säkerställa att utegångsförbudet respekteras genom att använda sig av modern teknologi såsom drönare och övervakningskameror, säger regeringstalespersonen Amjad al-Adayleh.

323 personer har bekräftats smittade med det nya coronaviruset i Jordanien och fem personer har avlidit, enligt officiella siffror.

Förutom utegångsförbudet har Jordanien bland annat ställt in all flygtrafik ut och in ur landet, stängt skolor och förbjudit alla offentliga sammankomster.

”Nödvända åtgärder” kommer att vidtas mot den som blir påkommen med att bryta mot reglerna, tillägger Amjad al-Adayleh.

Myndigheterna uppger att man hittills har gripit minst 1 600 personer för att ha brutit mot utegångsförbudet som gällt sedan i mars.