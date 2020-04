Minnesord om Pehr-Ove Pehrson

Pehr-Ove Pehrson, Höör, har avlidit i en ålder av 74 år. Han sörjs närmast av hustrun Christina och sina barn och barnbarn.

Vår älskade pappa har efter en kort tids kamp mot cancer lämnat oss.

Han föddes i Helsingborg 1946 och växte upp i Landskrona, som son till hovurmakare Emil Pehrson tillika ordförande i Skånes Fotbollförbund. Som barn fick pappa bland annat följa med till kung Gustav VI Adolfs sommarslott Sofiero när översynen av slottets klockor gjordes. Han berättade ofta med stor värme om alla fina möten och bekantskaper han fick erfara genom sin fars stora nätverk.

Pappa berättade också ofta om vilket under det var att han ens fanns till. Hans föräldrar träffades sent i livet; farmor Ebba och farfar Emil var 46 respektive 63 år när pappa föddes. En djup tacksamhet till sina föräldrar och kärlek till livet präglade honom in i det sista.

Efter studentexamen i Landskrona 1965 gjorde Pehr-Ove militärtjänst i Karlsborg. Därefter kallade studier i Lund. Han läste en fil. kand. i nationalekonomi och ekonomisk historia, engagerade sig i Helsingkrona nation, bland annat som redaktör för nationstidningen och kurator 1969, och var även bostadsombudsman på AF 1972-74.

Under studietiden blev han pappa till en dotter, träffade sin stora kärlek Christina, som han kom att dela allt med (utom möjligen passionen för fotboll och Landskrona Boos) och som han senare fick ytterligare tre döttrar med. Den 31 mars i år skulle de ha firat sin 41-åriga bröllopsdag.

Tidigt blev resor och guidning hans stora intresse. Pappa ledde turistgrupper i Italien och talade flytande italienska. Han var en av få guider som fick guida i Pompeji. Därtill blev han auktoriserad Gotlandsguide. Han startade egen resebyrå och sålde uppskattade paketresor till Europa. Vi barn fick hjälpa till när telefonen gick varm och tåg- och flygbiljetter skulle skrivas ut.

När flytten gick från Lund till Höör 1990 tog pappas stora intresse för människor och samhällsfrågor sig uttryck inom politiken. Han blev ordförande för moderaterna och sedan kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Höör under tre mandatperioder.

”En kommun är inte främst en myndighet, utan ett serviceorgan för dess invånare”, sa han ofta. Fokus var alltid på att lösa människors problem i vardagen, inte på partipolitik. Många vände sig till honom med sina funderingar och han lyssnade alltid.

Fram tills för bara några veckor sedan var Pehr-Ove kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Höör för Liberalerna, styrelseledamot i Höörs Fastighets AB, ordförande i Höörs försköningsförening och ordförande i Skånska Akademiens vänförening. Drivkraften att få bidra till sin hembygd sinade aldrig.

Trots sitt omfattande samhällsengagemang fanns pappa alltid där för oss. Vi kunde ringa närsomhelst för att bolla stort som smått. Han gav oupphörligt av sin tid och kärlek, och hans kloka tankar vägde alltid tungt.

Världen har förlorat en eldsjäl och vi vår klippa. Vi kommer att sakna vår pappa och nära vän något oerhört.

Döttrarna

Maria Fagerström

Charlotte Pehrson

Ingrid Pehrson

Ulrika Johnson

Bonussonen

Joakim Rassner