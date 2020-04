Låg a-kassa väntar timanställda

Fakta

Grundskyddet i a-kassan innebär framöver en ersättning på 510 kronor per dag, det vill säga max 11200 kronor per månad för den som har jobbat heltid. För att få del av det krävs att man har jobbat minst 60 timmar under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa. Den som har arbetat deltid får sin ersättning minskad proportionellt.

Den lägsta nivån för grundskyddet för deltidsarbetande höjs, men exakt hur det kommer att bli är ännu inte klart. Denna nivå bestäms genom en förordning som regeringen beslutar om.

Den inkomstrelaterade ersättningen höjs till 1200 kronor per dag, det vill säga max 26000 kronor per månad under de första 100 dagarna av arbetslösheten. För att få del av den inkomstrelaterade ersättningen krävs nu medlemskap i tre månader i stället för de tolv som tidigare varit ett krav.

Källa: Regeringen