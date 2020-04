J.K Rowling frisk efter misstänkt covid-19

Författaren JK Rowling misstänker att hon har drabbats av coronaviruset, men har nu återhämtat sig efter två veckors sjukdom. På Twitter skriver hon: ”De senaste två veckorna har jag haft alla symptom för covid-19 (även om jag inte har blivit testad)”.

Hon delar även med sig av en video med andningstekniker som hon själv har använt genom de värsta symptomen och som hon hävdar hjälper.

”Jag är helt återställd och vill dela med mig av tekniker som är rekommenderade av läkare, det kostar ingenting och har inga biverkningar, men det kan hjälpa dig/din käraste mycket”, skriver hon.

Under den senaste veckan meddelade ”Harry Potter”-författaren att ”Harry Potter och de vises sten” kommer att kunna läsas gratis som e-bok under april månad, som ett initiativ för att hjälpa föräldrar att underhålla hemmasittande barn under krisen.

Flera kändisar har drabbats av coronaviruset, bland andra Tom Hanks, Idris Elba, Pink och prins Charles.