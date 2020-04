Fifa: Spelarkontrakt ska förlängas

Spelarkontrakt och transferfönster ska flyttas fram om det behövs. Ligorna ska spelas klart om det går. Detta enligt nya riktlinjer från Internationella fotbollsförbundet (Fifa), som Aftonbladet har tagit del av.

Nästan all internationell fotboll står still under coronapandemin, och pågående säsonger har stoppats tillsvidare. I dag släpper Fifa därför nya riktlinjer anpassade till läget, och enligt Aftonbladet, som på förhand har tagit del av regeldokumentet, presenteras flera förändringar.