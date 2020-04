Rekordsnabba bygglov i Helsingborg med digital handläggning

Helsingborgs nya bygglovschef har fått ordentlig fart på handläggningen av invånarnas byggprojekt. Väntan har mer än halverats med ny teknik och mindre handpåläggning.

I januari 2018 tog det i snitt 42 dagar från det att en bygglovsansökan var komplett till dess att sökanden fick besked. I slutet av förra året tog det 10-12 dagar och i februari i år 18 dagar.

– Men mer än 40 procent att loven är klara inom vecka från det att ansökan är komplett, säger stadens bygglovschef Ingegerd Persson som tillträdde sin tjänst sommaren 2018.

En del av förklaringen till att det går snabbare nu är att omfattande byggen, som de i Oceanhamnen, är igång och det kommer in något färre ansökningar Men avgörande för att korta ner ledtiderna är ett nytt sätt att jobba på.

– Vi har digitaliserat och automatiserat mycket. Bekräftelser på inkommen ansökan och meddelande om tilldelad handläggare skickas automatiskt. Det är precis som när du beställer en vara och får mejl om att din order hanteras och skickas, säger Ingegerd Persson.

Med digitaliseringen försvinner mycket administration. De flesta ansökningar kommer in via stadens e-tjänst. Alla papper som kommer in scannas in, sedan slängs de. Handläggarna gör arbetsplatsbesök med surfplatta istället för papper och penna. Grannar som ska höras om bygglov kan få frågan till sin digitala e-brevlåda för myndighetspost.

– Nu slipper våra handläggare svara på frågor om ansökningar som kommit in och vem som är handläggare, säger Ingegerd Persson.

Kontoret har dessutom skrotat telefontiden. Nu kan man ringa handläggarna hela dagen.

– Det funkar bättre för kunderna och bättre för oss.

Vad säger kunderna?

– Vi skickar ut en enkätfråga till alla kunder och det är mestadels väldigt positiva rektioner. Det kan stå ”tack för bra service och hjälpsamhet. Vi har sökt lov sedan 2009 och det funkar så bra nu.” Det märks en förändring i kundernas attityd och det ger positiv energi till oss.

Den nyvunna farten har väckt intresse hos andra kommuner som kommer på studiebesök.

– Det finns fler kommuner som är på samma nivå men vi är en av dem som kommit längst.

Förra året tog Helsingborgs stad nästan 1 500 bygglov och förhandsbesked. Utöver dessa handlade man ett antal Attefallshus, anmälningsärenden och tillsynsärenden.