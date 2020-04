Thomas Müller trogen sitt Bayern München

Thomas Müller siktar på att bli medlem i den exklusiva skara spelare som lirar hela karriären i en och samma klubb. Han blir trogen Bayern München. ”Den här klubben är inte bara en arbetsgivare – det är en passion”, säger den 30-årige tysken.

Det är 20 år sedan skolpojken, han som med tiden växte upp och blev en grundbult i det tyska landslag som tog VM-guldet 2014, skrevs in i Bayern Münchens medlemsregister. Nu är han, i knivskarp konkurrens, en av klubbens främsta namn genom tiderna – och naturligtvis omtyckt och repekterad för sin lojalitet.

Det har inte saknas anbud eller lockrop eller skäl att flytta, men Müller har troget stannat på Allianz Arena. Den ömsesidiga kärleken mellan honom och klubben kom på nytt på pränt under tisdagen, när Müller förlängde kontraktet med tre år, uppger nyhetsbyrån AFP.

”Jag är verkligen nöjd med att jag har förlängt med Bayern München... och jag kommer att fortsätta att ge allt för min klubb”, skriver anfallaren på Twitter.

Müller debuterade för Bundesligas största och mest framgångsrika klubb som 18-åring och har sedan dess spelat över 500 matcher för Bayern. Hittills har han vunnit ligan åtta gånger, tyska cupen fem gånger och Champions League 2013.

Med tyska landslaget spelade han 100 landskamper och gjorde 38 mål innan förbundskaptenen Joachim ”Jogi” Löw skickade ut honom i kylan efter VM-fiaskot 2018.

”Jag är glad att vi har nått en överenskommelse med Thomas. Thomas är en speciell spelare för oss, en galjonsfigur för klubben och för våra fans, en ledare som visar vägen på planen och som har uppnått mycket med FC Bayern”, skriver klubbens sportchef Hasan Salihamidzic i ett pressmeddelande.

Thomas Müller ryktades vara på väg bort från Bayern när han fick lite speltid under förre tränaren Niko Kovac, men under Hansi Flicks ledning har Müller jobbat sig in i laget igen. Även Flick har förlängt kontraktet till 2023.

Efter 25 spelade omgångar leder Bayern München ligan, fyra poäng före Dortmund. Klubben vann den första åttondelsfinalen i Champions League mot Chelsea med 3–0.