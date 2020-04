Tusental krögare i skånskt upprop: Riskerar total restaurangdöd

Ett krogupprop startat i Skåne har på kort tid fått stöd av ett tusental krögare över hela landet. Nu vill de se kraftiga stödåtgärder från regeringen och möjlighet att lägga sina företag vilande under coronakrisen.

– Alla dessa råd och regler har, säkerligen utan regeringens avsikt, fullständigt slagit undan benen för hela vår bransch. Vi befinner oss i fritt fall, säger Malmökrögaren Tareq Taylor.

Wilhelm Tham, som driver Häckeberga slott utanför Genarp, reser sig upp med en fråga under pressträffen i Kockska huset.

– Hur många utav er som sitter här har tappat så mycket i omsättning att ni behövt friställa personal eller själva är på väg in i konkurs?

Ett hav av händer flyger genast upp. I princip alla närvarande krögare räcker upp handen.

De skånska krögarna har nu samlats i ett gemensamt upprop som kräver ökade stödinsatser från regeringen till den krisande restaurangbranschen. Sedan de höll sitt första möte för fyra veckor sedan har de de fått stöd från krögare runtom i landet. På listan finns kända namn som Tareq Taylor, Nina Christensson, Danyel Couet, Joel Lindqvist och Titti Qvarnström.

– Sammanlagt representerar vi långt över tusen restauranger, säger Tareq Taylor.

Han har själv tydligt märkt av coronapandemins effekter på sin restaurang Kockeriet.

– Måndag till torsdag upplever vi ett tapp på 80 procent. På helgerna är det nästan oförändrat för oss. Jag har tur att jag är en av de i branschen som har starka sociala medier och kan förmedla mitt budskap där. Men det här handlar inte om min restaurang, det här handlar om hela branschen. Den lider något fruktansvärt.

Många av krögarna bakom uppropet har drabbats betydligt hårdare. Stefan Widman Allansson driver Farmshack BBQ och Farmshack The Deli i Lund. För ett par veckor sedan startade han en Facebookgrupp för drabbade krögare som snabbt fylldes med folk och blev startskottet för det skånska uppropet.

– På vårt första möte var vi 65 personer. Det var till stor del goda vänner och folk jag redan kände men det var också många nya ansikten – och alla hade tårar på kinderna, säger han.

Stefan Widman Allansson har tidigare fått in en stor del av sina inkomster via företagsbokningar och större evenemang. Han beskriver det som att luften gick ur när regeringen förbjöd folksamlingar på mer än 500 personer. På torsdag lämnar han in sin konkursansökan.

– Den 1 mars fick jag avbokningar för mars månad till ett värde av 400 000 kronor. Nu när jag ska betala räkningarna finns inte de 400 000. Inte ens om jag snor av mina barns julklappspengar och pantsätter min fru så får jag ihop 400 000. Ska jag låna mig till en vardaglig förlust för att driva detta vidare?

Många av krögarna som står bakom uppropet är i samma situation, menar Tareq Taylor.

– För vissa handlar det om dagar, för andra handlar det om veckor. Om det inte sätts in nya åtgärder snart så är det enda sättet för många att undvika en personlig konkurs att försätta bolaget i konkurs, säger han.

Nu kräver krögarna kraftigt ökat stöd och tydlighet från regeringen. Deras främsta krav är möjligheten att lägga företag vilande under coronakrisen. När faran är över och restriktionerna slutar gälla ska företagen kunna aktiveras igen.

– Åtgärdspaketen måste byggas ut. De nuvarande är inte applicerbara på vår bransch, säger Tareq Taylor.

Han ger som exempel att hyressänkningar bygger på hyresvärdens goda vilja och att permitteringslön betalas till 100 procent av företagen innan statens del återbetalas. Det hjälper bara företag med god likviditet som har råd att vänta, menar han.

Kroguppropet vill se ett hundraprocentigt permitteringsstöd, statligt stöd för hyror samt frysta amorteringar och räntekostnader under tiden ett företag är pausat.

– Vi är alla villiga att dra vårt står till stacken. Men detta är ingen vanlig ekonomisk kris, detta är närmast att beteckna som en naturkatastrof, säger Tareq Taylor.