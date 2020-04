Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Det står allt mer tydligt att den situation som vården är på väg in i saknar motstycke i Sverige. Intensivvården blir allt mer påtagligt pressad i landets regioner. Utifrån att covid-19 inte slagit till med full kraft mot vårt land ännu så har vårt samhälle och vården fått en viss tid att ställa om. Det är allt ifrån att operationer ställs in till att Socialstyrelsen tagit fram underlag för prioriteringar. De beslut som fattas nu relaterat till corona kommer att påverka vården under en längre tid.