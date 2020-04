Fredriksdal vill sprida ut besöken under öppningshelgen

Det blir en annorlunda säsongspremiär på Fredriksdal i påsk, på grund av coronaviruset. Påskfesten ersätts med en påskjakt och friluftsmuseet påminner besökare om att det är öppet under alla påskens dagar – för att undvika anstormning på skärtorsdagen.

De flesta publika aktiviteter ställs just nu in, men friluftsmuseet Fredriksdals säsongspremiär kommer trots allt att hållas, dock i en annan form än vanligt. I vanliga fall brukar skärtorsdagens traditionsenliga påskfest på Fredriksdal dra uppemot 2 000 besökare under ett par intensiva timmar, men så vill arrangörerna inte ha det i år.