Tjuv lyfte ut fönster och tog sig in hos stadsförvaltningen

Fyra datorer och fyra mobiltelefoner försvann från ett av stadsledningsförvaltningens kontor på Drottninggatan under natten till tisdagen. Nu granskas varför larmet inte gick igång.

Tidigt på tisdagsmorgon möttes personalen på avdelningarna Tillväxt Helsingborg och Nyföretagarcentrum på Drottninggatan av att någon brutit loss fönsterpartiet i entrén.

Någon gång under natten hade tjuvar tagit sig in och fått med sig fyra mobiltelefoner och fyra datorer. Varför kontorets larm inte gick igång håller man just på att undersöka.

– Vi blev av med datorer och mobiler värda 20 000 kronor och Förtagarcentrum ungefär lika mycket, säger Henrik de Vries, verksamhetschef på Tillväxt Helsingborg.

De datorer och mobiltelefoner som tjuvarna fick med sig var tömda på innehåll och fanns i reserv för personalen. Så ingen förlorade några konfidentiella uppgifter eller viktigt arbetsmaterial.

– Tur i oturen. Nu har låssmeden har förstärkt innerskyddet i entrén, säger han.