Centralbank direktfinansierar stödåtgärder

Coronapandemin har på några veckor ökat stressen rejält på obligationsmarknaden. Den brittiska centralbanken Bank of England öppnar därför nu för direktfinansiering av stödåtgärder som landets regering vidtar för att hantera coronakrisen, rapporterar tidningen Financial Times.

Därmed kan regeringen finansiera åtgärder utan att behöva vända sig till kapitalmarknaden med nya obligationer och statsskuldväxlar.

Åtgärden är omstridd och är av samma slag som lett till hyperinflaton i länder som Zimbabwe, enligt tidningen. Men det brittiska finansdepartementet beskriver det som en tillfällig åtgärd.

Tekniskt handlar det om att ett konto som regeringen har i Bank of England, som kallas ”Ways of Means Facility” utvidgas från 370 miljoner pund i dagsläget till betydligt större belopp.

Under finanskrisen 2008 vidtogs samma åtgärd. Då kulminerade kontot på 20 miljarder pund.

Den brittiska regeringen har redan inför åtgärden flaggat för att man trefaldigar sin upplåning till 45 miljarder pund, vilket kan jämföras med budgetplanen från i mars då det talades om 15 miljarder pund.

Bank of England har tidigare under coronakrisen även utökat sitt program för stödköp av statspapper på marknaden med 200 miljarder pund för att skjuta in mer likviditet på marknaden.