Den Brooklynbaserade hiphop-artisten och modellen Chynna Rogers har dött. Det rapporterar Billboard

Hon slog igenom som modell när hon var 14, och blev sedan vän med Asap Mob-grundaren Asap Yams. Därefter valde hon att satsa på musikkarriären. Chynna Rogers släppte sin första singel under tidigt 10-tal, och har därefter gett ut ep-skivor som ”I’m Not Here. This Isn’t Happening” (2015) och ”Music 2 die 2” (2016). Hennes senaste släpp kom mot slutet av 2019, ep:n ”In case i die first”.

Dödsorsaken är okänd.