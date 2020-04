Ytterligare ökat tryck på Försäkringskassan

Efter bland annat slopad karensdag och nya regler kring sjuklöner har Försäkringskassan de senaste månaderna haft ett ansträngt läge. Nu vill riksdagen att smittbärarpenningen utökas vilket kommer innebära ytterligare arbetsbelastning.

I vanliga fall får Försäkringskassan in 300 till 400 ansökningar om smittbärarpenningen per år. Hittills i år har de fått in över 1 000 stycken.

Alla riksdagens partier är nu överrens om ett förslag till ändrade regler för smittbärarpenningen vilket med största sannolikhet kommer leda till fler ansökningar. Förslaget går ut på att personer som tillhör riskgrupper, eller har barn som tillhör riskgrupper, och som inte kan arbeta hemifrån ska få stanna hemma med ersättning.

Hur mycket det kommer att öka Försäkringskassans arbetsbörda kan de i dag inte svara på.

– Det går inte att svara på innan vi inte sett ett förslag från riksdag och regering. Vi vet inte vilka grupper som kommer beröras, säger Cecilia Udin, samordnare för sjukförsäkringen hos Försäkringskassan.

Sedan tidigare har Försäkringskassan utbildat extra handläggare för att arbeta med just smittbärarpenningen.

– I nuläget klarar vi oss med de handläggare vi har. När vi får se förslaget och om vi då tror att det kommer beröra väldigt många och därmed innebära många fler ansökningar så har vi möjlighet att utbilda fler handläggare, säger Cecilia Udin.

Försäkringskassan har även fått in många ansökningar om karens efter den slopade karensdagen och många ansökningar om sjuklön.

– Just nu så klara vi vårt uppdrag och alla kommer få sina pengar i tid i april, men vi vet inte hur detta kommer utvecklas – det vet ingen, säger Cecilia Udin.