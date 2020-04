Den brittiske komikern Tim Brooke-Taylor har avlidit efter att ha smittats av coronaviruset, skriver BBC. Han är mest känd som medlem i trion ”The goodies” och för ”At last the 1948 show”, där han jobbade tillsammans med John Cleese och Graham Chapman.

Brooke-Taylor blev under sin studietid vid Cambridge ordförande i den legendariska revyklubben Footlights, där han lärde känna flera framtida kollegor. Han värvades till radioprogrammet ”I'm sorry I'll read that again” på BBC.