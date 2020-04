Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.

New York Times. I Central Park står fjorton vita sjukhustält tätt uppradade. Vid Hudsonfloden, bara en bit från ett nu folktomt Times Square, ligger flottans sjukhusfartyg ankrat. Och hela tiden sirener, rapporterar Manhattanborna, när de vanliga stadsljuden har tystnat framträder ambulansernas. ”Det är som om staden själv, dygnet runt, gråter över sina sjuka och döda”, skriver en krönikör i

Ljusglimtarna är just nu få i USA:s mest tätbefolkade stad. Över 160 000 människor har testats positivt för coronaviruset i hela delstaten, fler än i Italien och Spanien, de annars hårdast drabbade länderna. De sammanlagda dödstalen i delstaterna New York och New Jersey började under långfredagen närma sig 10 000, med en tydlig överrepresentation av svarta amerikaner och invånare med latinamerikanskt ursprung.

Ekonomisk ojämlikhet och bristande tillgång till sjukvård – smittan diskriminerar inte, men väl utgången av sjukdomen.

President Donald Trump håller nu dagliga presskonferenser: timslånga tv-sända utläggningar där varningar för hundratusentals döda varvas med drömmen om att krisen snart ska vara över. ”Jag skulle älska att öppna ekonomin med en stor smäll”, sade Trump häromdagen.

Det tycks ligga mycket långt fram i tiden.

Den dagliga medieexponeringen till trots, och det faktum att presidenten nu tycks ta viruset på lite större allvar, stiger popularitetssiffrorna inte märkbart. I ett land där folket traditionellt sluter upp kring sin ledare i kris, samlas runt flaggan, ligger Trumps stöd stilla på strax under 50 procent. Att jämföra med förtroendet för George W Bush, som före attackerna den 11 september 2001 låg på runt 50 procent för att en månad senare vara uppe på 90 procent

Vem vill amerikanerna hålla i handen i en kris? Kanske inte en impulsiv och kunskapsföraktande president.

I november är det presidentval och i veckan lämnade Bernie Sanders kampen för att bli Demokraternas kandidat. Vad det betyder för Joe Biden, den enda återstående från ett brett startfält, är för tidigt att säga. Men tydligt är att han behöver fånga upp Sanders frågor om ojämlikhet, nu när coronaviruset förstärker bilden av det amerikanska klassamhället.

New York gråter över sina sjuka och döda, men det finns små saker som lättar upp den kaotiska vardagen. Som ett på bästa sändningstid syskongnabbande brödrapar: i CNN-programmet Cuomo Prime Time, vars tittarsiffror har fördubblats den senaste månaden, plockar programledaren Chris Cuomo – nu själv sjuk i covid-19 – regelbundet in sin storebror för att berätta om det senaste i arbetet med virusbekämpningen. En storebror som heter Andrew Cuomo och är guvernör i delstaten New York.

Med en blandning av humor, broderliga elakheter och situationens allvar reder de ut arbetet med att stoppa smittspridningen, hur det känns att sitta i karantän i en källare och vilken av bröderna som är mammans egentliga gunstling. Det är tramsigt, roligt och följer knappast god journalistisk sed – men i ett land som kurar ihop sig i väntan på att stormen ska slå till med full kraft är värmen i inslagen kanske just vad som behövs.