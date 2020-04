Nytt Opecmöte om oljeproduktionen och corona

Företrädare för Opec – världens främsta oljeproducerande länder– träffas via videolänk under söndagen för att överlägga om de sjunkande råoljepriserna till följd av coronakrisen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Opecländerna, som leds av Saudiarabien, kom tidigare i veckan överens med andra oljeländer – med ett undantag – om att bland annat minska produktionen med tio miljoner fat per dag under maj och juni. Under resterande delen av året ska produktionen minskas med åtta miljoner fat per dag.

Mexiko var undantaget och landet meddelade att man inte ville ingå i överenskommelsen.

Sedan dess har USA har gått med på att minska sin oljeproduktion med 250 000 fat olja om dagen för att hjälpa Mexiko att nå en överenskommelse med Opec.

Enligt AFP ska söndagens videokonferens inledas 18 svensk tid.