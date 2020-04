Netflix gör koreansk zombieserie

Netflix tar sig an koreansk zombiekultur och gör en ny serie som heter ”All of us are dead”. Den bygger på ”Now at our school”, som är en så kallad webtoon, ett koreanskt digitalt serieformat.

Historien kretsar kring en grupp high school-elever som blir instängda i sin skola samtidigt som ett zombie-virus sprider sig med raketfart, skriver Deadline.

Originalserien har varit mycket omtyckt i Korea men också i Indonesien, Thailand och Taiwan där digitala serier har ökat i popularitet.

Det är inte klart när ”All of us are dead” ska få premiär på Netflix men serien ska produceras av ett sydkoreanskt produktionsbolag och så småningom släppas på alla marknader.