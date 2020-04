Johnson & Johnson sänker prognos

Den amerikanska tillverkaren av läkemedel och sjukvårdsutrustning Johnson & Johnson sänker sin helårsprognos. Bolaget räknar nu med ett justerat resultat i intervallet 7:50 till 7:90 dollar per aktie, vilket kan jämföras med den tidigare prognosen på mellan 8:95 och 9:10 dollar per aktie.

Coronavirusutbrottet, som tvingat sjukvården att ställa om och skjuta fram frivilliga operationer och fått patienter att avboka läkarbesök, innebär en minskad efterfrågan på medicinsk utrustning.

Rapporten för första kvartalet överträffade dock analytikernas förväntningar. Nettovinsten steg till 5,8 miljarder dollar, motsvarande cirka 58 miljarder kronor, under perioden. Det innebär en nettovinst på 2:17 dollar per aktie, jämfört med 1:39 dollar per aktie under första kvartalet i fjol. En högre försäljning av läkemedel till konsumenter som bunkrat på grund av coronapandemin uppges vara en orsak till ökningen