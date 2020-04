Kodie Curran SHL:s mest värdefulla: ”Det är lite overkligt just nu”

Årets mest värdefulle spelare i SHL? Kodie Curran.

– Det är lite overkligt just nu men jag är väldigt hedrad över att ha varit nominerad och att få vinna priserna, säger Röglebacken, som dessutom utsågs till årets back, till C More.

Coronapandemin stoppade SM-slutspelet.