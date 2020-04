Corona-krisen gör det svårt att utvisa människor till andra länder. På förvaret i Åstorp har tjugo personer hungerstrejkat i protest mot att de är inspärrade på obestämd tid.

– Vi kan inte leva här. Det är som ett fängelse, säger Esmat Rezai, 19 år.

Esmat Rezai väntar på att bli utvisad till Afghanistan. Nu har han suttit inlåst på förvaret i Åstorp i nästan tre månader. Han vet inte hur månader han ska tvingas sitta kvar där.

– Gränserna är stängda på grund av corona. Efter corona ska de kanske deportera mig. Jag vet inte, säger han.

När HD och Sydsvenskan pratar med Esmat Rezai på påskdagen har han hungerstrejkat i över en vecka. Från början hungerstrejkade tjugo personer på förvaret. Enligt Rezai är det fortfarande flera personer som inte vill äta eller dricka i protest mot att de hålls instängda på förvaret.

– Jag mår dåligt. Jag har ont i magen och jag har ont i mitt hjärta, säger Esmat Rezai.

– Vi är inte kriminella. Men de kan inte deportera oss. Jag vill inte stanna här på förvaret! Jag har varit fyra och ett halvt år i Sverige och jag har inte bråkat med någon.

Hur tänker du att en hungerstrejk ska hjälpa?

– Jag vet faktiskt inte. Men vi kan inte leva här. Det är som ett fängelse, säger Esmat Rezai.

De andra som har deltagit i hungerstrejken väntar också på att bli utvisade till länder som Afghanistan, Irak och Marocko.

Sedan corona-krisen startade har det blivit mycket svårare för gränspolisen att genomföra avvisningar och utvisningar till utlandet. Men i vissa fall går det fortfarande:

– Kriminalvårdens transportenhet jobbar som illrar för att lyckas med det, säger Thommy Brännström, chef för gränspolisen i region Syd.

– De facto går det att göra verkställigheter, och i det perspektivet finns anledning att fortsätta hålla människor i förvar. Hade antalet verkställigheter varit nere på noll hade man kunnat fundera på om det är rimligt, men vi ser att det går, säger Thommy Brännström.

Antalet avvisningar och utvisningar har sjunkit till ungefär hälften av det normala. Och de som tvingas lämna landet skickas främst till Danmark och Tyskland.

En effekt av corona-krisen är också att allt fler personer som blir omhändertagna av gränspolisen sätts under uppsikt istället för att låsas in på förvar. Uppsikt innebär att man inte blir inlåst, men har anmälningsplikt på en polisstation.

Esmat Rezai säger att han har bett om att släppas från förvaret och få anmälningsplikt hos polisen istället.

– Jag har en syster som bor ensam i Malmö. Nu när coronaviruset kommer behöver jag ta hand om henne. Men de vill inte släppa mig, säger Esmat Rezai.

HD och Sydsvenskan har sökt Anna Nilsson, som är chef för förvaret i Åstorp, utan resultat. Migrationsverket svarar istället i ett mejl skrivet av presskommunikatören Tobias Åkerman.

Är det rimligt att hålla folk inlåsta när utvisningarna är svåra att verkställa?

”Majoriteten av de förvarstagna är i dagsläget polisärenden, vilket innebär att det är polisen som är handläggande myndighet och har fattat förvarsbeslutet. Migrationsverket kan inte upphäva en annan myndighets förvarsbeslut”, skriver Tobias Åkerman och fortsätter:

”Det finns i nuläget inga beslut som hindrar Migrationsverket att fatta ett beslut om förvar i de ärenden där vi är handläggande myndighet. En del förvarsbeslut tas utifrån att personen bedöms kunna resa ut ur Sverige inom kort, men om den möjligheten saknas kan Migrationsverket ompröva beslutet om förvar och släppa personen ur förvar. Det är en individuell bedömning som görs i varje enskilt fall.”

För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer på förvaren i landet har Migrationsverket minskat antalet platser – från 519 i hela Sverige till ungefär 300.

”Beläggningen varierar och förändras ibland dagligen, men den ligger generellt ganska högt. Förvarstagna som känner sjukdomssymptom ska hållas isolerade från andra inne på förvaret, då tas också kontakter med sjukvården”, skriver Tobias Åkerman.

Besök av privat karaktär eller från frivilligorganisationer har begränsats.

”Offentliga biträden, handläggare m.fl. kan fortsättningsvis besöka förvaren. Beslutet gäller tillsvidare.”

Enligt frivilliggrupperna Look at Sweden now och Ung i Sverige har en hungerstrejk pågått även på förvaret i Ljungbyhed sedan åtminstone den 7 april.