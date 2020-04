Wennström ser utveckling i Rögles nye målvakt

Vad är Johan Gustafsson för typ av målvakt? Hur ska han ta kliv i Rögletröjan? Vi hörde efter med Magnus Wennström som gav svar om sin nya adept.

Rögles målvaktstränare Magnus Wennström. Bild: LUDVIG THUNMAN

Roman Will ut – Johan Gustafsson in. Rögles målvaktstränare Magnus Wennström har nästa säsongs duo spikad och har en klar bild av Frölundas förre guldmålvakt som presenterades under tisdagen.