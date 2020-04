Wuhanbo: Alla i Kina hatade oss

Den 19 januari i år satte sig Chen Wei på tåget i Wuhan för att ta sig till Huainan i Anhuiprovinsen, där hon vuxit upp, för att fira det kinesiska nyåret.

Fyra dagar senare sattes Wuhan i karantän till följd av coronaviruset. Viruset upptäcktes i staden, där många hann smittas innan myndigheternas omfattande åtgärder sattes in.

Först i början av april kunde Chen Wei återvända med tåget, den här gången iklädd mask och skyddsglasögon. På tågstationen i Wuhan kryllade det av människor på väg från staden, efter 76 dagar av karantän.

– Innan jag lämnade Wuhan bar ingen mask. Folk blev sjuka och var inte uppmärksamma, och regeringen sade att det inte var någon stor grej och till och med fake news. Nu är alla är rädda för att smittas. Alla bär masker nu, många bär två. Alla är rädda, säger hon.

Fortfarande finns en hel del restriktioner och skolorna är fortsatt stängda. Invånarna tillåts lämna hemmet, men uppmanas att inte göra det mer än nödvändigt. Många butiker har öppnat sina portar, och överallt kontrolleras människors temperatur.

– De kollar mot huvudet eller handen. Man måste också visa upp att man har en ”grön kod”. Nästan överallt är det kontroller, för att ta sig in i livsmedelsbutiker och till och med i mitt bostadshus, säger Chen Wei.

Genom en populär betalningsapp på mobilen visar användaren upp att man är ”grön”, och inte gul eller röd, som kräver att man är i karantän. Användaren får klassningen genom att fylla i uppgifter i appen. Exakt hur man klassas som grön är oklart, men systemet bygger på storskalig datainsamling, enligt The New York Times . Systemet har fått en del kritik för att information om människors rörelsemönster samlas in och exempelvis skickas till polisen.