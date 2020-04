Björn Strid: ”Texten speglar onekligen vad vi går igenom just nu”

Nästa akt i ”Scenen är vår” är Soilwork- och The Night Flight Orchestra-sångaren Björn Strid som tillsammans med sin sambo Jo Giorgia Carteri framför Wilmer X-låten ”Ditt dockhus brinner”.

– Det är en av mina favoritlåtar med Wilmer X. säger han.

Björn Strid är dubbelt aktuell just nu. Förutom sin medverkan i ”Scenen är vår” kommer hans band The Night Flight Orchestra att på lördag ge en konsert från The Tivoli i Helsingborg. En konsert som kommer att livesändas på hd.se med start klockan 20.