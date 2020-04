Lady Gaga om coronagalan: Lägg ner plånboken

Världsstjärnor som Lady Gaga, Billie Eilish och Paul McCartney samlas i det liveströmmade evenemanget One World: Together at Home. Men till skillnad från andra välgörenhetsprogram står inte pengainsamlingen i fokus.

Världens kändiselit är återigen redo att stötta jordens invånare under en global kris.