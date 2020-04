Vattenfall ber om ursäkt – och drar i bromsen

Vattenfalls högsta ledning ber om ursäkt för kravbrevet till leverantörerna. – Men grundbudskapet kvarstår, vi måste sänka våra kostnader, säger vice vd Torbjörn Wahlborg som flaggar för att flera större projekt nu skjuts på framtiden.

Det generella brevet till samtliga underleverantörer om krav på sänkta kostnader med 20 procent tog ordentlig skruv och irriterade många av företagen som gör affärer med Vattenfall.

Nu backar Vattenfall delvis, det var dumt formulerat, väckte starka reaktioner och borde inte ha gått ut på det sättet det gjorde.

– Det ber vi om ursäkt för, säger Torbjörn Wahlborg.

– Tanken var att inleda en dialog, fortsätter han.

Bland underleverantörerna finns konsultbolag, byggentreprenörer och elinstallatörer, vissa som har det tufft redan innan Vattenfalls brev damp ner.

Men grunden kvarstår, Vattenfall måste sänka kostnaderna för att möta de kollapsade elpriserna, enligt Wahlborg.

Elpriset hovrar i dagsläget runt historiskt låga tio öre per kilowattimme (kwh), och vissa dagar senaste veckorna nere kring fem öre. Samtidigt har coronakrisen sänkt förbrukningen i samhället, mindre el att sälja helt enkelt. Huruvida Vattenfall blöder under rådande prisläge, vill inte Wahlborg gå in på, men han konstaterar att produktionskostnaden för kärnkraftselen ligger på 20 öre per kwh. Vindkraften brukar ha 40 öre som någon slags punkt som skiljer mellan plus och minus.

Prisfallet beror delvis på coronakrisen. Men de största bovarna i prisdramat är enligt Torbjörn Wahlborg den varma vintern, parat med ovanligt mycket vatten i magasinen och mycket vind – i grunden något positivt för elkonsumenterna men medför förluster för många elproducenter.

Visserligen har Vattenfall prissäkrat mycket av elförsäljningen till högre priser, men om den här nivån håller i sig ett tag slår det surt till senare.

Torbjörn Wahlborg säger nu att flera större projekt nu kan komma att skjutas fram eller ställas in helt. Det kan handla om vindkraftsbyggen och investeringar i de befintliga kärnkraftsverken.

– Det är ett arbete som pågår, vi analyserar det nu, säger Torbjörn Wahlborg.