Debattinlägg: ”Förhoppningsvis går vård- och omsorgssektorn stärkt ur covid-19-krisen. Personalen måste få de arbetsvillkor de förtjänar och jämställda löner.”.

Nu är det än mer uppenbart att organisationsformer som New Public Management och just in time, liksom vinstkrav, inte fungerar vare sig för dem som vårdar eller ska vårdas. Det skriver Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan i Lund.