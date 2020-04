Krisen blottar vår brist på mognad men kan kanske uppenbara något för oss, skriver Anita Goldman, som skulle ha blivit hedersdoktor i Lund i maj.

Jag tänker på tid. I slutet av maj skulle jag ha blivit hedersdoktor vid Lunds universitets teologiska fakultet. Man informerade mig om att jag förväntades hålla en föreläsning. Jag hade börjat fundera på ämnet och skissade på idén att tala om tid, om helig tid och vanlig tid, om Sabbaten, den i judendomen helt dominerande idén och praktiken. Om hur revolutionär den idén är.

Nu är jag en inställd doktor, såsom vi alla numera är inställda och i värsta fall avställda.

Under tiden har tiden blivit extremt påtaglig. Tiden som accelererat under hela det moderna projektet, för att explodera med IT-teknikens segertåg och totala intrång i våra liv med sina digitala ur och nanosekunder, har under den senaste månaden ökat hastigheten lika exponentiellt som smittkurvorna, dödskurvorna, arbetslöshetskurvorna och konkurskurvorna. Hastigheten i skeendet är så exempellös att det i sig är brutaliserande. Det jag ena dagen velat argumentera för eller kanske skriva om, är redan ett par dagar senare passé, jag minns knappt vad jag blev så upprörd över eller så övertygad om. Mitt medvetande utsätts för chockbehandling när förändringen av min värld, mitt liv och min framtid sker med en sådan förödande hastighet. Människan är inte gjord för detta. Det är i sanning en omänsklig tid.

Samtidigt som tiden rör sig snabbare än någonsin i människans historia, upplever vi varje dag och vecka som oändlig.

”När uppskattar du att det är över?”, frågar så gott som varje kväll programledaren expert efter expert.

”När är vi framme?”, brukade vi ropa från baksätet av vår Volvo Amazon när vi bilade ned till Malmö för att besöka mina farföräldrar. ”När är vi framme?”, ropade vi systrar i baksätet tills pappa stannade vid vägkanten och sa att han vägrade köra vidare om vi inte lugnade oss. Nu sitter vi alla i baksätet på den gigantiska coronabussen och ropar: ”När är vi framme, när är det över?”

Och ingen i hela världen kan svara.

Jag tänker på tid. Jag tänker att vår otålighet är förståelig. Och samtidigt så barnslig. Jag tänker att hela vår civilisation rusat fram mot en alltmer märkvärdig sofistikation, samtidigt som vi mentalt är på tonåringars nivå. Tonåringar utmärks ju av att de ofta inte har koll på följderna av sitt handlande, att de inte tänker strategiskt framåt utan i ögonblicket, att framtiden och möjligheterna syns dem oändliga. Tonåringars hjärnor är i högre grad än vuxnas beroende av att stimulera hjärnans belöningscentrum. Tonåringarnas strävan efter belöning och nästan tvångsmässiga beteende beror sannolikt på att belöningscentrum är hyperaktivt. Strategisk planering styrs av frontalloben och försök har visat att ju äldre människor blir desto bättre kan de organisera och planera. Ett litet område djupt inne i hjärnan som kallas amygdala hanterar våra känslor. Amygdala är fullt utvecklad redan i barndomen men ska kopplas ihop med frontalloben som mognar först senare. Kontakten mellan de två områdena är dålig och därför har tonåringen svårigheter att stämma av sina känslor och reagera som andra. Samma fenomen kan ses hos psykopater. De har – liksom tonåringar – svårigheter att känna skam eller skuld eller att visa medkänsla.

Tid kan mätas i ålder. Mänskligheten har nått fram till tonåren. Samtidigt som vi kan avtäcka virusets minsta beståndsdelar och visa det på våra datorskärmar, så förmår vi inte organisera basala beredskapsåtgärder. Vår organisations- och planeringsförmåga är pubertal. Vår samarbetsförmåga lika så, vi vill vinna över det andra laget (tänk om alla nationer förstått att ett virusutbrott i Kina är ett utbrott hos oss och handlat därefter). Vi är gravt empatistörda.

Tonårsidealet är förhärskande långt upp i åldrarna, äldre män springer omkring med basebollkeps och kvinnor botoxar sig och säger att de känner sig som ”inte en dag över femtio”. Och beter sig därefter. Uttrycket gammal och vis har försvunnit från vår vokabulär. Ingen vill längre vara gammal och inte heller vis. ”Du är så ungdomlig”, är den bästa komplimang en äldre person kan få. Istället för ”Du är så erfaren, vis, eftertänksam och klok”.

Jag tänker på tid. Andlig växt är ofta inte progressiv, går inte enligt en mätbar utvecklingskurva. När jag fördjupade mig i kända mystikers levnadsbanor i arbetet med boken “Guds älskarinnor” (2005) slogs jag av hur snabb och plötslig den andliga omvändelsen verkade vara. Och det är just i en stor krissituation – sjukdom, förlust – som omvändelsen sker. Evelyn Underhill, författare till klassikern “Mysticism. The nature and development of spiritual consciousness” har sammanfattat förloppet: “Mystisk omvändelse är en plötslig och abrupt erfarenhet, som skarpt skiljer sig från den långa, oklara kampen som föregick. Omvändelse är främst ett slags ‘unselfing’. Den första födelsen är individens födelse till hennes egen lilla värld. Hon är kontrollerad av sina djupt liggande instinkter av självbevarande och självförhärligande. Universum är organiserat med hennes egen personlighet som sitt centrum. Omvändelsen sker när ett vidare ‘världsmedvetande’ pressar på individens medvetande. Ofta bryter det fram plötsligt och blir en stor uppenbarelse. Individen träder fram ur en mindre begränsad värld till en mycket större värld, ett kosmiskt medvetande, genomträngt av kärlek.”

När jag nu läser om detta, efter så många år, har texten en förskräckande aktualitet av ett slag som jag inte kunnat ana.

Jag tänker på tid. Den underbare judiske teologen Abraham Joshua Heschel – han dog 1972 och är bland annat känd för sitt nära samarbete med Martin Luther King – skriver i “God in search of man” att medan tidigare kulturer satt den cykliska naturen och den heliga platsen i centrum för sina religioner, blev tiden det centrala för judarna. I den bibliska berättelsen är varje ögonblick nytt, plötsliga och unika händelser förändrar människan för alltid. Ett sådant kreativt och unikt ögonblick är när Gud ger Mose de tio budorden på Sinai berg. Det är kreativt på samma sätt som när en stor konstnär skapar något som världen aldrig tidigare sett eller hört eller läst. Uppenbarelse handlar inte om att sätta naturens lagar ur funktion, skriver Heschel, utan om att ingjuta ett nytt kreativt ögonblick i historiens gång. Uppenbarelsen är det ojämförbara ögonblicket, skiljelinjen mellan det förflutna och det närvarande. Judarnas åtagande vid Sinai berg är att minnas uppenbarelsen, att minnas åtagandet och att återupprepa det varje dag i varje liv. Varje dag kan vara ett nytt ögonblick, det unika och kreativa är alltid möjligt. Också nu, också här, också och kanske alldeles speciellt i det som skall bli efterskörden till den exempellösa kris vi nu genomlider.

Jag tänker på tid. Judendomen är en religion där tiden står i centrum och den syftar till att heliggöra tiden. Judisk ritual kan karakteriseras som konsten att skapa signifikanta former i tiden, en tidens arkitektur. Det är därför sabbaten, den enda högtiden i den judiska kalendern som inte är kopplad till en direkt historisk händelse och till ett specifikt datum, är så central. Den firas var sjunde dag, men det finns inget naturligt cykliskt i att dela in tiden på just detta sätt. Att hela världen delar in tiden i sjudagarssnitt beror uteslutande på en enda berättelse:

Gud välsignade den sjunde dagen och helgade (k-d-s) den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort (Genesis 2:3)

Ett av de mest utmärkande orden i Bibeln är kadosh – helig, ett ord som mer än något annat representerar det gudomligas mystik och majestät. Ordet nämns för första gången i Första Moseboken i slutet av Skapelseberättelsen och då inte för att förheliga en plats, utan det är tiden som får en sakral dimension.

”Sabbaten”, skriver Heschel, ”är vår stora katedral. Vårt allra Heligaste är en helgedom som varken romare eller tyskar förmått bränna upp”. För Heschel står rummet för det jordiska, det som den teknologiska revolutionen är besatt av att få kontrollen över. Snart finns det inte en enda millimeters utrymme på vår planet som den teknologiska civilisationen inte kontrollerar. Men, menar Heschel, det finns en annan dimension, tidens sfär. I den sfären är det inte viktigt att ha utan att vara, inte att äga utan att giva, inte att kontrollera utan att del av, inte att lägga under sig utan att komma överens.

Innebörden av sabbaten är att högtidlighålla tid snarare än rum. Sex dagar i veckan lever vi under de rumsliga tingens tyranni, på sabbaten försöker vi att komma i samklang med helighet i tid. Det är den dagen i veckan som vi kallas att dela med oss av vad som är evigt i tiden, att vända oss från skapelsens resultat till skapelsens mysterium, att stanna upp i vördnad (vad Heschel kallar radical amazement) över den skapelse vi blivit givna.

Jag tänker på tid. Jag tänker på sabbatstiden i Jerusalem. Hur allt avstannar; köpenskapen, resorna, matlagningen, internetsurfandet – allt upphör för ett dygn varje vecka, hela året om. Sabbaten är tiden för annat; för bön, för vila, för samvaro med nära och kära, för sex (ja, det rekommenderas av rabbinerna att ha samlag just på sabbaten), för sång, för god mat, för stillhet. I dagens värld, i klimatkrisens och masskonsumismens värld, är tanken på att alla skulle upphöra med allt under ett dygn en gång i veckan oerhört radikal. Meatless Monday och Fridays for Future är småpotatis i jämförelse med den yttre och inre omställning som ett helgande av sabbaten skulle innebära.

Jag tänker på tid. På att det kommer att komma ett Sedan, ett Efteråt. Då vi igen skall orientera oss i vår tid, konfronteras med vad vi gör av vår tid här på jorden. Kommer vi då att våga ta språnget till en kreativ och unik ny tid. Kommer vi våga att gemensamt skapa en ny tidens arkitektur, där heligheten får en plats. Kommer vi våga att kliva fram, uppenbara oss och bli vuxna till slut.